Torsdag morgen amerikansk tid er en skole i Los Angeles blevet udsat for et skoleskyderi. Det skriver nyhedsbureauet AP.

To elever - en 15- årig dreng og en ligeledes 15-årig pige - er blevet skudt. Drengen er i kritisk tilstand, mens pigen blev ramt i håndleddet og er kørt på hospitalet, men er stabil.

Tre andre har fået mindre skrammer i hoved og ansigt, men er ikke blevet skudt. Her er tale om en 11-årig dreng, en 12-årig pige og en 30-årig kvinde.

Skyderiet fandt sted kort før klokken 9 i et klasselokale på Salvador B. Castro Middle School i Los Angeles på den amerikanske vestkyst.

En kvindelig elev er mistænkt og tilbageholdt, ligesom der er fundet et skydevåben på stedet, oplyser myndighederne ifølge AP.

Ifølge CBS News Los Angeles er der tale om en 12-årig pige, oplyser skolens politiinspektør Steve Zipperman.

Ifølge nyhedsbureauet er bekymrede forældre lige nu samlet på skolens parkeringsplads, hvor de spejder efter deres børn.

En af dem er Gloria Echeverria, der fra sin plads bag politiets afspærringstape venter på nyt om sin 13-årige søn.

»Jeg håber bare, det her ikke har noget med ham at gøre. Jeg er bekymret for alle børnene - skolen burde være et sikkert sted for dem, men det er den tilsyneladende ikke,« siger hun.

Det er usikkert, hvor mange personer der befandt sig i klasselokalet på gerningstidspunktet.

Motivet til skyderiet er endnu ukendt.