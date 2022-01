En 23-årig kvinde blev mandag dræbt af skud, da en 18-årig mand gik til angreb på universitetet i den tyske by Heidelberg.

Tre personer blev desuden såret i angrebet.

Den 18-årige mand, der var biologistuderende på universitetet, handlede alene og skød og dræbte sig selv umiddelbart efter angrebet.

Skyderiet skete med gevær i et auditorium på universitetet. Gerningsmanden skal have været bevæbnet med flere skydevåben.

Politiet var massivt til stede og har spærret dele af universitetet af.

En unavngiven talsmand for politiet siger til nyhedsbureauet AFP, at gerningsmanden skød "vildt" omkring sig i auditoriet.

Det tyske medie Bild skriver, at den dræbte kvinde blev skudt i hovedet.

Ifølge foreløbige oplysninger lå der øjensynligt ikke religiøse eller politiske motiver til grund for hans handling. Der er indikationer på, at gerningsmanden tidligere havde været plaget af psykiske problemer.

Forud for angrebet sendte han på WhatsApp en foruroligende besked til sin far om, at 'folk blev nødt til at blive straffet nu'.

Omkring 30 studerende var til stede i auditoriet, hvor angrebet fandt sted.

Politiet fik de første meldinger om episoden klokken 12.24 og var på stedet inden for ti minutter. Her fandt de gerningsmanden død udenfor bygningen.

Heidelberg er en af de mest pittoreske byer i den sydlige delstat Baden-Württemberg. Byen har omkring 160.000 indbyggere.

Skoleskyderier er relativt sjældne i Tyskland. Landet har en af de mest restriktive våbenlovgivninger på tværs af EU.

I 2009 skød og dræbte en tidligere elev ni elever, tre lærere og tre tilfældigt forbipasserende i en skole i Winnenden, som også ligger i Baden-Württemberg. Angriberen skød derefter sig selv.

I 2002 skød og dræbte en 19-årig tidligere studerende 16 mennesker på en skole i Erfurt i det centrale Tyskland. Han skød derefter sig selv.