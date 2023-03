Lyt til artiklen

Mandag blev seks mennesker dræbt i et skoleskyderi i Nashville, Tennesse, USA.

Nu kommer politiet med nye oplysninger om skytten, der havde op til flere våben anskaffet på lovlig vis.

Den 28-årige skoleskyder har nemlig ifølge politiet købt op mod otte våben og gemt dem hos sine forældre, skriver BBC.

Forældrene vidste ingenting, og mente altså ikke, at deres datter ejede nogen våben, og slet ikke at de var skjult i deres hus.

Politiet har talt med forældrene til den mistænkte, Audrey Hale, som blev dræbt af politiet mindre end 15 minutter efter, at angrebet begyndte på den kristne skole, Covenant Presbyterian Church and School.

Hale, der er transkvinde, er tidligere elev på skolen. Hun var bevæbnet med tre skydevåben. Herunder en halvautomatisk riffel.

Angrebet fandt sted, efter at morderen havde foretaget overvågning af lokalerne, tegnet et kort over skolen og skrevet, hvad politiet beskrev som et »manifest«.

Nashvilles politichef, John Drake, fortæller, at den mistænkte muligvis har fået skydetræning.

USAs justitsminister Merrick Garland blev under en høring i Senatet i Washington DC spurgt, om angrebet vil blive undersøgt som en hadforbrydelse rettet mod kristne.

Han sagde, at det var for tidligt at sige, og at myndighederne stadig arbejdede på at identificere et motiv.

Angrebet var USAs 131. masseskyderi indtil videre i år ifølge Gun Violence Archive, en nonprofitorganisation, der holder øje med data om våbenvold.