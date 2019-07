Det er stadig ikke alle, der anerkender nazisternes brutale fremfærd over for det jødiske folk.

En skoleleder i staten Florida er således blevet forflyttet mandag, efter at han nægtede at sige, at nazisternes masseudryddelse af jøderne under Anden Verdenskrig var en 'faktuel, historisk begivenhed'.

»Det er af respekt for eleverne og staben på skolen, at administrationen har besluttet at forflytte skoleleder William Latson med øjeblikkelig virkning.«

Sådan lyder beskeden fra skoleadministrationen i Palm Beach County.

»Hans lederrolle er blevet en stor distraktion for hele skolen, og det er derfor i den bedste interesse for eleverne og skolen at forflytte ham.«

William Latson havde e-mailet med en mor til en elev i april 2018, da han kom med de kontroversielle udtalelser om masseudryddelsen af millioner af jøder i europæiske koncentrationslejre i 1940'erne.

Kvinden undrede sig over, at eleverne ikke fik noget at vide om disse masseudryddelser. Det skriver CNN og New York Post.

'Det er jo ikke alle, der tror på, at de virkelig skete,' udtalte Latson ifølge en e-mail, som The Palm Beach Post har set.

'Og du har din mening, men vi er en offentlig skole, og ikke alle vore forældre har den samme opfattelse.'

'Jeg kan ikke sige, at masseudryddelsen var en faktuel, historisk hændelse, for jeg er ikke i position til at gøre dette,' fortalte Latson moderen.

Hans kommentarer blev offentliggjort i weekenden, og mandag kom så meddelelsen om forflytningen.

»Hr. Latson lavede en alvorlig fejl i sit ordvalg,« udtalte administrationen.

»Ud over at være offensiv i sin talemåde, så får hans udtalelse hverken støtte af skolens administration eller ledelse.«

William Latson har tilsyneladende fortrudt sin handling. Han undskylder nu det ordvalg, han benyttede i svaret på moderens spørgsmål for lidt over et år siden.

'Det er essentielt, at vi som samfund holder minderne i live og holder fast i vores forpligtelse til at modvirke antisemitismen,' udtaler han nu.