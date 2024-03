Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er i sorg.

Natten til lørdag skete det værst tænkelige: En af skolens elever døde i forbindelse med en udvekslingsophold i Spanien.

»Vi er allesammen meget berørt,« siger uddannelsesinstitutionens direktør, Pia Agerbæk Marlo, til B.T.:

»Vi må slå ring om hinanden og få det bearbejdet.«

Hun fik den skæbnesvangre opringning om hændelsen senere samme nat.

Her fik Pia Agerbæk Marlo at vide, at den 18-årige mandlige elev var død, fordi han havde fået et kraftigt elektrisk stød efter at være kravlet op i en elmast.

Det skete i byen Carlet nær Valencia.

Her havde Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 23 elever indskrevet på gymnasiet Eduardo Primo de Carlet.

»Det er heldigvis ikke en situation, jeg på nogen måde har erfaring med – og det er ikke noget, man kan forberede sig på,« siger direktør Pia Agerbæk Marlo:

»Men jeg var nødt til at gå i handlingsmode.«

Det betød blandt andet, at hun i løbet af lørdag var i kontakt med samtlige forældre til de elever, der var afsted på udvekslingsopholdet.

Imens har de nærmeste lærere håndteret eleverne.

Skæbnen ville det således, at eleverne fredag aften var samlet til afskedsmiddag som afslutning på deres ophold, da den tragiske ulykke skete.

Derfor skulle de alligevel hjem lørdag.

De 22 elever kom derfor planmæssigt hjem til Danmark lørdag aften, da det ikke var muligt at få dem hjem med et tidligere fly, fortæller Pia Agerbæk Marlo.

Søndag åbner Skanderborg-Odder Center for Uddannelse så dørene for de berørte eleverm der alle går i 2.g.

»Det er for dem, der har gået i klasse med ham, og dem, der har været med på opholdet,« siger uddannelsesinstitutionens direktør:

»Der kommer også en krisepsykolog, og så skal vi også finde ud af, hvordan vi håndterer det mandag, når skolen åbner.«

Ifølge det spanske medie El Mundo blev den 18-årige dansker forsøgt genoplivet i længere tid uden held.

Efterfølgende fik i alt 40 personer, der var sammen den pågældende aften, krisehjælp af psykologer.

Gymnasiet Eduardo Primo de Carlet har ifølge mediet meldt ud, at man »dybt beklager« dødsfaldet.

Også lokalsamfundet er berørt, da de danske elever var indkvarteret hos lokale familier.