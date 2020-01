En kvindelig skolelærer i den amerikanske delstat Oklahoma er blevet anholdt for at have en trekant i dobbeltsengen.

Med i trekanten var en tidligere kollega til læreren – og en elev fra skolen i Tulsa! Det skriver New York Post.

Joyce Churchwell var volleyballlærer på en skole i Tulsa, og hun fik kontakt med teenageren gennem Snapchat.

Hun inviterede ham over til sit hjem i løbet af sidste skoleår, citerer en avis den lokale sherifs kontor for.

Churchwell overgav sig til myndighederne i tirsdags, efter at politiet havde udstedt ordre om at anholde hende.

Skolelæreren blev sigtet for voldtægt.

»Skoleeleven har indrømmet, at sexakten er foregået i lærerens hjem sammen med en anden kvinde – en tidligere lærer,« siger Casey Roebuck. Hun er talskvinde for Tulsa Countys sherifkontor.

Politiet undersøger, om der er flere ofre.

For et tjek af Churchwells telefon viser nemlig, at hun også har sendt beskeden til en anden skoleelev, som dog valgte ikke at svare.

Ifølge skolen er Joyce Churchwell nu på tvungen orlov.

»Vi tager vore elevers sikkerhed meget alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan, for at give dem et sikkert område at få undervisning i,« hedder det i en udtalelse fra skolen.