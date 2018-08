En skolelærer fra staten North Carolina er blevet arresteret for at have haft et sexuelt forhold til sit 15-årige plejebarn. Det oplyser politiet.

Den 43-årige Christina Davis Jolly lod følelserne få lidt for frit løb, da hun begyndte at se på sin plejesøn med lidt andre øjne.

Det resulterede i en sigtelse om voldtægt mod drengen, som hun boede med i byen Statesville. Det skriver New York Post.

Christina Jolly fik i juli måned besked på ikke at kontakte drengen mere. Deres usømmelige forhold var nemlig blevet rapporteret til børneværnet.

Hun var enig i at opgive forældremyndigheden, men hun fortsatte med at sende beskeder til drengen via de sociale medier.

Det sexsuelle forhold foregik mellem august måned sidste år og juli måned i år, rapporterer tv-stationen WBTV.

Nu får Christina Jolly betalt orlov fra sin skole, indtil undersøgelsen af hendes forhold til plejesønnen er færdig.

Christina Jolly blev onsdag sat i fængslet i Iredell County, og hendes kaution blev fastsat til 1,8 millioner danske kroner.