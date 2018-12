En tidligere skolelærer i Arizona, USA, der beskyldes for at have sex med en elev på bare 13 år, bliver nu sigtet for at lokke ham til udskejelser på de dage, hvor han ikke var i skole.

De fremgår at nogle politirapporter, der først for nylig er blevet offentliggjort.

Dokumenterne - der er fremskaffet af tv-stationen KPNX - viser, at den 27-årige Brittany Zamora kontaktede teenageren, som hun efter sigende misbrugte, i et chatroom.

Zamora bad eleverne om at sende hende tekstbeskeder, efter at hun fortalte, at hun ikke ville komme i klasseværelset.

Offeret fortalte politiets efterforskere, at beskederne hurtigt førte til en decideret flirt mellem de to.

Han var ikke rigtig klar over hvordan, men situationen blev virkeligt intens imellem dem. Det skriver avisen New York Post.

Zamora, som for øvrigt er gift, sendte beskeder som 'OMG, jeg elsker dig'.

'Omg, lol, du er så dejlig, baby,' skrev Zamora i en anden besked. 'Jeg ville ønske, du kunne være sammen med mig.'

'Også jeg,' lød svaret fra teenageren. 'Jeg ville ønske, at jeg kunne hænge ud sammen med sig, når jeg ønsker det.'

Ifølge politiet havde teenageren fortalt, at han havde haft sex med Zamora mindst fire gange mellem februar og marts i år.

Det inkluderer et tilfælde af oralsex i Zamoras klasseværelse efter et talentshow og et andet tilfælde i hendes bil.

Han havde også byttet nøgenfotos med Zamora, fortalte han efterforskerne.

Brittany Zamora havde oralsex i klasseværelset med sin elev på 13 år. Foto: Fængslet i Maricopa County

To gange havde Zamora ringet ham op midt om natten for så at mødes med ham og have midnatssex i hendes bil, fortalte han.

Forældrene fortalte politiet, at de bemærkede, at deres dreng begyndte at opføre sig mærkeligt, så de installerede en app på hans telefon.

Senere viste denne app nogle samtaler mellem parret, som ikke var 'så heldige', og de viste drengen dem. Han indrømmede derefter, at han havde haft sex med sin lærer.

Ifølge forældrene havde deres dreng sin første seksuelle erfaring med Zamora den 16. februar.

I en telefonsamtale, som er blevet optaget, lover Zamora at opsige sin stilling som lærer.

Hun var simpelthen ikke i stand til at forklare, hvorfor hun havde overtalt en dreng på bare 13 år til at have sex.

Zamora blev anholdt i maj og sidder stadig fængslet i Maricopa County.

Hun har forøvrigt erklæret sig uskyldig i anklagerne.