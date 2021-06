En tidligere amerikansk skolelærer er blevet sigtet for at have haft samleje med en 16-årig elev, står der i en rapport om sagen.

Katrina Maxwell har indrømmet overfor politiet, at hun ved to lejligheder havde sex med en 16-årig elev – en dreng, mens hun underviste på skolen i Houston i Texas. Det viser dokumenter, som Click2Houston har set.

Bekendtskabet mellem Katrina Maxwell og den mindreårige elev blev opdaget af en anden kvindelig lærer.

Hun indrapporterede et tilfælde, hvor læreren skulle have kastet en saks efter elevens hoved. Årsag: Han sad ved siden af sin kæreste.

Katrina Maxwell har indrømmet over for efterforskerne, at hun og drengen havde haft sex på bagsædet af hendes bil. Eleven har fortalt politiet, at de havde haft sex sammen adskillige gange mellem marts og april i år, står det i retspapirerne.

Katrina Maxwell er efterfølgende blevet fyret. Det skriver New York Post.

»Vi har lavet en tilbundsgående efterforskning, og vi finder, at disse rapporter er sandfærdige,« lyder det i en udtalelse fra skoledistriktet.

»Vi er meget ulykkelige over, hvad der er sket, og vi samarbejder med politiet for at sikre, at frøken Maxwell bliver retsforfulgt.«