En indisk skole tog en alternativ metode i brug for at forhindre snyd til en kemi-eksamen. Nu lægger skolen sig fladt ned og beklager.

For at undgå at eleverne fulgte lidt for meget med hos sidemakkeren, valgte underviseren at få de studerende til at tage papkasser ned over hovedet.

I papkasserne var der skåret hul foran, så eleverne kunne se lige ud, men altså ikke til siden.

Uheldigvis for underviseren blev der taget billeder af den bizarre episode, og de billeder fik lynhurtigt ben at gå på.

Students in Karnataka India were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri to stop them from cheating.



What's your view? pic.twitter.com/AQtfV6ZimK — Zahack Tanvir (@zahacktanvir) October 18, 2019

På ingen tid gik de nemlig viralt på sociale medier, hvor også delstatens undervisningsminister, S. Suresh Kumar, i et tweet skrev, at metoden var uacceptabel.

'Ingen har ret til at behandle nogen, og slet ikke elever, som dyr. Der vil blive taget hånd om denne perversion,' skrev ministeren.

Den massive omtale har nu fået Bhagat Pre-University College, hvor episoden fandt sted, til at undskylde. Det skriver BBC.

Skoleleder M.B. Sateesh påpeger dog, at papkasse-løsningen var et frivilligt forsøg, og at elevernes forældre var blevet informeret på forhånd.

»Der var ingen tvang af nogen art. Man kan også se på billederne, at nogle af de studerende ikke har papkasser på,« siger han til mediet.

Han fortæller endvidere, at nogle studerende fjernede papkassen efter 15-20 minutter, mens at alle blev bedt om at fjerne papkassen efter en time.

Ifølge CNN skyldtes forsøget, at skolen sidste år havde problemer med snyd til eksaminer.

Skolen understreger, at de ikke længere vil bruge papkasse-metoden til at undgå snyd.