Det kræver et stort forarbejde, når man ansætter folk, og det kan man roligt konkludere, at West Oxford-skolen i England ikke har lavet.

De fandt nemlig først ud af et år for sent, at de havde ansat en morder.

Det drejer sig om den 35-årige spanske kvinde, Iria Suarez-Gonzalez, der har en mørk fortid bag sig, men alligevel fik hun et job som lærerassistent på skolen. Det skriver The Mirror.

Som 16-årig - tilbage i 2000 stak kvinden teenagepigen Clara Garcia 32 gange. Hun blev idømt fængsel i seks år for mordet og blev løsladt i 2006.

Årsagen til hendes forfærdelige handling var angiveligt, at hun gerne ville finde ud af, hvordan ‘det ville føles at dræbe en person’.

Skolen vidste dog ikke noget om hendes fortid, da de ansatte hende tilbage i spetember 2016.

Og man fandt først ud af det, efter Iria Suarez-Gonzalez var stoppet på skolen året efter. Man fik det at vide via et anonymt tip.

Dernæst forsøgte skolen at lægge sag an mod den spanske morder for ikke at have oplyst om hendes fortid, men den sag faldt til jorden i sidste uge.

Domstolen i Oxford konkluderede nemlig, at den spanske lov siger, at man kan fjerne disse ting fra sin straffeattest efter ti år, hvis det er begået af en mindreårig.

Det er ikke tilfældet i Storbritannien.

»Skolen er fortsat i kontakt med den lokale myndighed for at støtte de studerende, så de føler sig trygge og de ved, at de har personer på skolen, som de kan tale med, hvis de har brug for det,« forklarer en talsmand fra det lokale byråd.

Skolen har ikke ønsket at udtale sig i sagen.