En skole i Myanmar-landsbyen Let Yet Kone blev fredag ramt af et luftangreb, som dræbte flere af skolens elever.

Det er endnu uklart, hvor mange elever, der døde under angrebet, da tallet ifølge The Guardian lyder på syv, mens tallet ifølge CNN er på seks, hvor det hos UNICEF er helt oppe på 11.

The Guardian har været i kontakt med skoleadministratoren, som fortæller, at to helikoptere begyndte at skyde med maskingeværer og andre tunge våben mod skolen, som har 240 elever og er placeret i landsbyens buddhistiske kloster.

Ifølge den statsdrevne avis Myanma Alinn skyldtes angrebet, at sikkerhedsstyrker havde modtaget information om, at medlemmerne af modstandsbevægelsen People's Defense Force gemte sig i byen.

Flere børn blev dræbt og såret i militærets angreb. Foto: STR Vis mere Flere børn blev dræbt og såret i militærets angreb. Foto: STR

»De blev ved med at skyde ind i området fra luften i en time. De stoppede ikke engang i et minut. Alt, hvad vi kunne gøre på det tidspunkt, var at synge buddhistiske mantraer,« fortæller skoleadministratoren.

Hun siger samtidig, at omkring 80 soldater gik ind i klosterområdet og affyrede skud mod bygningerne, efter luftangrebet var stoppet.

Ifølge skolens administrator mistede seks elever livet. Flere blev også dræbt i andre dele af landsbyen.

Ligene af de seks elever blev fragtet væk af soldaterne, i øvrigt sammen med flere andre sårede – både lærere og elever. To af de fangede blev anklaget for at være medlemmer af People's Defense Force.

Skolen er blevet efterladt i ruiner. Foto: STR Vis mere Skolen er blevet efterladt i ruiner. Foto: STR

Den 1. februar 2021 overtog militærjuntaen magten i Myanmar efter, at den afsatte civile leder Aung San Suu Kyis parti ellers havde vundet valget i stor stil året forinden.

Landets militær mente dog, at der havde været svindel involveret, og det var en af årsagerne til, at de nogle måneder senere udførte et kup.

Siden har militæret siddet på magten i det sydøstasiatiske land, hvor der er blevet samlet flere og flere beviser for, at der bliver begået forbrydelser mod menneskeheden, blandt andet fordi Myanmars militær siden kuppet har slået hårdt ned på oprørere i landet.