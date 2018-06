Miss America-deltagere skal ikke længere bedømmes på udseende, siger forkvinde Gretchen Carlsson.

Atlantic City. I 1921 blev konkurrencen Miss America, hvor unge kvinder dystede om at se bedst ud i badetøj, opfundet som en måde at lokke turister til strandpromenaden i Atlantic City på den amerikanske østkyst.

Siden da har synet på kvinder ændret sig i USA, og det får næste år den konsekvens, at deltagerne i skønhedskonkurrencen ikke vil blive bedømt på deres udseende.

Det oplyser Gretchen Carlson, der står i spidsen for arrangørerne af konkurrencen og selv er tidligere vinder i Miss America.

- Vi kommer ikke til at bedømme dig på dit udseende, fordi vi er interesseret i, hvad der gør dig til dig, siger hun tirsdag i morgenprogrammet "Good Morning America".

Konkurrencen har i flere årtier modtaget klager fra kvindegrupper, der har kaldt konkurrencen gammeldags, sexistisk og mere end almindeligt fjollet.

Og det er måske ikke tilfældigt, at det er Gretchen Carlson, som fjerner badetøjet fra konkurrencen. Hun er tidligere tv-vært hos tv-kanalen Fox News. Den post forlod hun i 2016, efter hun sagsøgte tv-kanalens formand, Roger Ailes, for sexchikane.

Siden er hun blevet øverste chef i bestyrelsen bag Miss America-konkurrencen. Her kom hun til efter en skandale, hvor arrangører i emails havde hånet Miss America-vinderes intelligens, udseende og sexliv.

Fra næste år erstattes den del af konkurrencen, hvor deltagerne viser sig frem i badetøj.

I stedet kommer en del, hvor deltagerne ifølge en udtalelse fra organisationen bag Miss America skal "fremhæve deres bedrifter og mål her i livet, og hvordan hun vil bruge sit talent, passion og sine ambitioner til at udøve titlen som Miss America".

- Det er ordenen, som forlader deres mund, som vi er interesserede i, siger Gretchen Carlson.

I år bliver derfor sidste år, hvor deltagerne i konkurrencen skal konkurrere om at se bedst ud i en badetøj.

Miss America er en af to store skønhedskonkurrencer i USA. Den anden, Miss USA, blev stiftet i 1950'erne af badetøjsproducenter, der var sure over, at de ikke måtte bruge billederne af Miss America-deltagerne i deres badetøj.

Vinderen af Miss USA deltager også i Miss Universe - en skønhedskonkurrence som USA's præsident, Donald Trump, ejede fra 1996 til 2015.

/ritzau/AP