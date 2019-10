Skønhedsdronningen fra Iran Bahareh Zare Bahari er i disse dage strandet i en filippinsk lufthavn, hvor hun søger asyl.

Hun frygter nemlig for sit liv, hvis hun vender hjem til Iran, der har krævet hende udleveret.

Iran ønsker hende udleveret, fordi hun skulle have overfaldet en iransk statsborger. Men det passer ikke, siger Bahareh Zare Bahari.

Hun tror, landet vil have hende udleveret, fordi hun har vist støtte til kritikkere af det iranske regime, og det kan koste hende mange år i fængsel eller i værste fald hendes liv. Det skriver The Guardian.

Bahareh Zare Bahari is two months short of becoming a dentist in the Philippines. She is stranded at NAIA by a false complaint from the oppressive regime of Iran. Her real crime is participating in beauty pageants and show of support for @pahlavireza, Iran’s exiled prince. pic.twitter.com/ANgwPSxYrs — Sheema Kalbasi (@IranianWoman) October 26, 2019

Krikken fra Bahari startede sidste år til en skønhedskonkurrence i den fillippinske hovedstad, Manila, hvor hun havde en T-shirt på med et billede af den tidligere kronprins Iran Reza Pahlavi.

Pahlavi har tidligere været ude og kritisere det iranske regime.

Ifølge The Guardian har Bahari udtalt, at en fængselsdom i hjemlandet kan være på hele 25 år, hvis hun bliver udleveret.

Skønhedsdronningen har været tilbageholdt i Ninoy Aquino Internationale Lufthavn i Manila siden 17. oktober, mens hendes sag behandles.