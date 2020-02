En amerikansk skønhedsblogger er kommet i strid modvind, efter hun i en video fortalte, at hun havde slået sin datter så hårdt, at hendes hånd gjorde ondt.

Årsagen var angiveligt, at datteren - som blot er to år - havde ødelagt noget af hendes makeup.

Det skriver blandt andet Insider og TMZ.

Modvinden begyndte at blæse kraftigt op, efter den amerikanske influencer Michelle Grace forleden delte en video på YouTube med titlen: 'Mit barn ødelagde min JSC Alien Palette (en Jeffree Star-øjenskygge-palette, red.). Nu er jeg ked af det'.

I videoen - som siden er blevet slettet - forklarer Michelle Grace, at hun lige har slået sin to-årige datter, Arya:

»Min to-årige fik lige smæk, fordi hun aldrig lytter til mig, uanset hvor mange gange jeg siger, at hun ikke skal røre ved min makeup. Jeg gemmer det væk, så hun ikke kan finde det, men hvad gør hun? Hun finder det. Jeg har efterhånden brug for et pengeskab med en kombinationslås for at holde hende væk fra det,« siger hun og fortsætter:

»Hun har ødelagt to af mine paletter, og en af dem kan man ikke få mere. Min hånd gør ondt. For jeg har lige gennemtæsket hende. Ikke bogstaveligt, men jeg har givet hende en lærestreg. For jeg vil ikke finde mig i, at hun bare gør, som det passer hende.«

Videre forklarer hun, at hun godt er klar over, at mange ikke vil være enige med hende i det, hun har gjort.

»Normalt slår jeg ikke mit barn, medmindre det virkelig er nødvendigt, og normalt er det kun et lille dask. Det gør dårligt nok ondt. Hun græder i måske fem sekunder,« forklarer hun.

Siden hun delte videoen, er det væltet ind med vrede kommentarer.

Flere mener, at datteren bør tages fra hende - og mange har sagt, at de mener, at myndighederne bør inddrages.

Den voldsomme kritik har fået Michelle Grace til at komme med en længere undskyldning på sin Twitter-profil, hvor hun beklager sin opførsel:

'Det, jeg gjorde, skulle aldrig være sket. Jeg reagerede ud fra mine følelser, og jeg udviste manglende dømmekraft. Jeg er virkelig ked af, at det kom ud på den måde. Det var dårligt formuleret af mig, og det indrømmer jeg,' skriver hun i et længere opslag.

'Jeg er klar over nu, at jeg tog fejl. Jeg elsker hende (datteren, red.) mere end noget andet. Det vil jeg altid gøre.'

Hun slutter med at skrive, at hun ikke er vred over, at folk har blandet sig og kontaktet myndighederne.

'I passede bare på Arya. Jeg sætter pris på den bekymring. Og jeg lover, at jeg vil gøre det bedre fremadrettet,' skriver hun.