Mandag startede sagen imod Hollywoods mest hadede mand, Harvey Weinstein.

I alt 80 kvinder har anklaget den 67-årige filmproducer for seksuelle overgreb. Og alt står på spil. Harvey Weinstein, der sammen med sin bror Bob stod bag filmhit som 'Kill Bill', 'Ringenes herre' og 'Shakespeare in Love', kan således gå fri, men han risikerer også at blive idømt livsvarigt fængsel.

Både assistenter og filmstjerner som Rose McGowan og Ashley Judd har anklaget Harvey Weinstein for alt fra sexchikane til fuldbyrdet voldtægt (McGowan). Weinstein har erklæret sig 'ikke skyldig'. Og for at give sig selv den bedste chance for frifindelse har den magtfulde filmmand hyret én af New Yorks mest erfarne og aggressive advokater, Donna Rotunno.

'Det er ikke noget tilfælde, at Weinsteins advokat ligner én af de kvinder, der anklager ham. Mrs. Rotunno er én af New Yorks bedste advokater. Men hun er også en yngre kvinde. Kombinationen kan meget vel påvirke juryen psykologisk og falde ud til Weinsteins fordel,' skriver avisen New York Times i en leder.

Harvey Weinstein ankommer til retten i Manhattan. Over 80 kvinder har anklaget den 67-årige filmproducer for diverse former for sex-overgreb. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters Vis mere Harvey Weinstein ankommer til retten i Manhattan. Over 80 kvinder har anklaget den 67-årige filmproducer for diverse former for sex-overgreb. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Advokaten Donna Rotunno og hendes klient, Hollywoods mest hadede mand, Harvey Weinstein. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Advokaten Donna Rotunno og hendes klient, Hollywoods mest hadede mand, Harvey Weinstein. Foto: MIKE SEGAR

Retssagen, der finder sted i New York City, starter med to ugers juryudvælgelse, hvor 500 kandidater skal 'koges ned' til 12 jurymedlemmer og fire stedfortrædere. Sagen, der lagde grunden til #MeToo-bevægelsen, forventes at vare to måneder.

Der er fem officielle anklagepunkter imod Harvey Weinstein. Og ofrene er hhv. filmproducent-assistent Mimi Haleyi og en endnu anonym kvinde, der i 2013 angiveligt blev voldtaget af den indflydelsesrige filmproducer.

Selvom både Gwyneth Paltrow, Ashley Judd og Rose McGowern har anklaget Weinstein for seksuelle overgreb, vil disse filmstjerner under retssagen i New York glimre ved deres fravær.

Ifølge amerikansk lovgivning er deres anklager imod Weinstein nemlig (som de fleste andre) juridisk forældet. Og derfor afhænger alt ifølge den amerikanske kendis-advokat Roy Black af de såkaldte 'karakter-vidner', som sagens dommer James Burke har tilladt.

Skuespilleren Rose McGowan fastholder, at hendes karriere blev ødelagt, da Harvey Weinstein voldtog hende. Her ses 'Charmed'-stjernen under en tidligere demonstration til fordel for Harvey Weinsteins ofre. Foto: SPENCER PLATT - AFP Vis mere Skuespilleren Rose McGowan fastholder, at hendes karriere blev ødelagt, da Harvey Weinstein voldtog hende. Her ses 'Charmed'-stjernen under en tidligere demonstration til fordel for Harvey Weinsteins ofre. Foto: SPENCER PLATT - AFP

Skuespilleren Rosanna Arquette er også en af de kendte kvinder, der har anklaget Harvey Weinstein for sex-overgreb. Foto: SPENCER PLATT Vis mere Skuespilleren Rosanna Arquette er også en af de kendte kvinder, der har anklaget Harvey Weinstein for sex-overgreb. Foto: SPENCER PLATT

»Disse vidner kan over for juryen bevise, at Harvey Weinstein i årtier har forulempet kvinder,« siger Roy Black til New York Times.

Således vil den italienske 'Sopranos'-skuespillerinde Annabella Sciorra under ed fortælle, hvordan hun i 1993 blev voldtaget af Harvey Weinstein.

Under 2019-retssagen imod Bill Cosby gjorde vidner som Annabella Sciorra ifølge Roy Black en afgørende forskel. Og Cosby afsoner i dag en lang fængselsstraf for sine sex-overgreb.

Ifølge amerikanske medier er sagen imod Harvey Weinstein dog langtfra afgjort på forhånd.

Weinstein-offer Ashley Judd. Foto: JOHANNES EISELE - AFP Vis mere Weinstein-offer Ashley Judd. Foto: JOHANNES EISELE - AFP

Således har politiet i flere tilfælde (ifølge LA Times) brudt reglerne i deres iver efter at indsamle bevismateriale. Og flere kvindelige vidner er blevet droppet, da offentliggjorte e-mail afslørede, at de i flere år fortsatte et varmt og i flere tilfælde seksuelt forhold til Harvey Weinstein – efter de påståede sex-overgreb.

I et interview med Hollywood Reporter har Harvey Weinstein tilstået samtlige seksuelle forhold. Men han fastholder, at samværet fandt sted med begge parters samtykke.

Harvey Weinstein afviser heller ikke, at der var tale om udveksling af 'goder', filmroller til gengæld for seksuelle ydelser.

'Hvordan tror du ellers, en lille, grim og gammel mand kan få sex,' skriver Weinstein i et e-mail-interview med bladet Variety.