En teenager fra Californien skød sin 16-årige skolekammerat to gange uden for deres skole tirsdag morgen.

Så gik han ind i sit klasseværelse, som om intet var hændt. Der skriver New York Post.

Skytten var en dreng på 17 år, og han ramte sit offer med to skud i overkroppen.

Skuddene faldt lige før klokken ni om morgenen på fortovet uden for Ridgeway High School i byen Santa Rosa.

De førte straks til, at hele skoleområdet blev lukket ned. Der er tre skoler og over 10.000 elever i området.

Nedlukningen blev først ophævet adskillige timer senere. Det skete, efter at politiet havde fundet den skyldige i et klasseværelse og sigtet ham for mordforsøg.

Efter skudepisoden placerede han sin pistol i en rygsæk – og gav den til en anden person. Det fortæller John Cregan, politimand i Santa Rosa.

Det står ikke klart, om den anden person, som politiet stadig leder efter – vidste, at rygsækken indeholdt en pistol.

Myndighederne tror, at et skænderi mellem de to elever startede balladen.

Offeret er indlagt på et nærliggende hospital, og hans tilstand betegnes som stabil.