Det var en nabo, der tirsdag som den første kunne overbringe ham den forfærdelige nyhed:

Hans hustru var blevet skudt – og deres barnebarn var stukket af fra stedet efterfølgende.

»Det er stadig ikke sunket ind endnu,« fortæller amerikanske Ronaldo Reyes til ABC News.

Det, han på det tidspunkt ikke vidste, var, at sagen havde udviklet sig i en endnu mere dyster retning, og at den ville ende med at trække overskrifter i hele verden.

Her ses sørgende ved mindestedet for skoleskyderiet.

For hans barnebarn, den 18-årige Salvador Ramos, kørte efter at have skudt sin bedstemor, Celia Martinez Gonzales, hen til en lokal skole i byen Uvalde, hvor han skød og dræbte 19 børn og to lærere, før han selv blev skudt af politiet.

Han overlevede ikke, og motivet bag står endnu hen i det uvisse.

Nu er hans familie efterladt med en stor sorg, en masse bekymring og flere spørgsmål, de ikke ved, om de nogensinde får svar på.

Hele den tragiske og frygtelige sag begyndte, da Salvador Ramos tirsdag formiddag skød sin bedstemor i ansigtet. En kugle trængte ind gennem hendes kæbe og øvre kind.

Her ses sørgende ved mindestedet for skoleskyderiet.

Efter han havde forladt stedet, formåede hun selv at ringe efter hjælp – og i al hast blev hun indlagt.

Til New York Post fortæller Rolando Reyes, at hans hustru er ved at komme sig, men at hun endnu ikke kan tale.

»Hun er vågen, men hun er i smerte,« fortæller han og tilføjer:

»Hun har en notesbog, hvor hun nedskriver, hvad hun forsøger at sige, men når vi ikke kan tyde det, bliver hun frustreret.«

Her ses teksten: 'I'm Sorry We Failed You' skrevet ved mindestedet for ofrene for skoleskyderiet i Robb Elementary School i Uvalde, Texas.

De seneste måneder havde Salvador Ramos boet hos sine bedsteforældre, efter han havde haft et skænderi med sin mor.

Men der var ifølge Ronaldo Reyes intet, der tirsdag morgen tydede på, at der var noget galt. Til ABC News fortæller han, at der ikke var sket noget usædvanligt. Blot, at barnebarnet havde haft en mindre uoverensstemmelse med sin bedstemor om betaling af en telefonregning.

Senere den dag fik han beskeden fra en nabo. Hans hustru var blevet skudt. Og derfra blev det kun endnu værre.

»Han dræbte alle de børn, ødelagde så mange liv, ødelagde sit eget liv. Ødelagde vores liv,« fortæller bedstefaderen til New York Post.

Til ABC News fortæller Ronaldo Reyes også, at han ikke vidste, at hans barnebarn for nylig havde købt to AR-15-rifler.

»Jeg kan ikke lide våben. Jeg må ikke være i nærheden af våben,« siger han med henvisning til, at han selv tidligere har en fængselsdom, der gør, at han ikke må have våben i sit hjem.

Havde han vidst, at Salvador Reyes opbevarede riflerne i huset, ville han – forklarer han – have underrettet myndighederne om det.

Sagen om skoleskyderiet – og motivet bag – efterforskes fortsat.