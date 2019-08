Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvorfor han gjorde det.

Men lørdag formiddag, da klokken viste 10.39 lokal tid, åbnede en 21-årig amerikansk mand – som adskillige amerikanske medier angiver som Patrick Crusius – ild i et butikscenter i byen El Paso – lige omkring 965 kilometer fra sit eget hjem i Dallas-forstaden Allen.

Ganske kort efter begyndte politiet at modtage de første meldinger om skud i og omkring indkøbscenteret Cielo Vista.

Da betjentene ankom til stedet, fandt de flere personer liggende livløse på jorden.

Overvågningskameraer fangede en mand med et våben på vej ind i Walmart-butikscenteret i byen El Paso. Foto: Courtesy Of Ktsm 9/Ritzau Scanpix

Flere var dræbt, andre var døende eller tilskadekomne.

Turen rundt i området førte til sidst betjentene frem til den formodede gerningsmand – Patrick Crusius på 21 år. Det skriver CNN.

Han overgav sig uden dramatik, har talsmand for politiet i El Paso Robert Gomez tidligere forklaret.

»Ingen betjente affyrede deres våben. Det foregik uden problemer, så jeg formoder, at personen (den anholdte, red.) smed sine våben,« fortalte han ifølge CNN.

Endnu er der ikke kommet mange detaljer frem om, hvem den unge formodede gerningsmand er.

Dog har myndighederne bekræftet, at man er ved at undersøge, om et 'racistisk manifest', der blev offentliggjort på internettet, kort før det første skud lød, kan være skrevet af gerningsmanden. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I manifestet giver afsenderen ifølge AP udtryk for bekymring 'over tilstrømningen af latinamerikanere i USA', da vedkommende mener, at de kan erstatte de aldrende, hvide borgere, hvilket kan gøre, at Texas bliver 'blåt' (demokratisk, red.) ved kommende valg – i stedet for republikansk – og på den måde gøre, at der igen kommer til at sidde en demokrat i Det Hvide Hus.

Afsenderen af manifestet benægter dog ifølge AP, at vedkommende er racist, men af skrivelsen fremgår det, at afsenderen mener, at 'blanding af racer ødelægger landet', og afsenderen opfordrer derfor til at inddele USA i enklaver efter race.

Uddannelsesstedet Collin College, der ligger nordøst for Dallas, har i en skriftlig udtalelse bekræftet, at Patrick Crusius var studerende der fra 2017 til 2019:

»Vi er triste og forfærdede over nyheden om skyderiet i dag (lørdag, red.) i El Paso, Texas. En studerende ved navn Patrick Crusius gik på Collin College fra efteråret 2017 til foråret 2019,« lyder dei t udtalelsen, som fortsætter:

»Collin College er klar til at samarbejde fuldt ud med myndighederne i deres efterforskning af denne meningsløse tragedie.«

I alt mistede 20 mennesker livet under masseskyderiet i indkøbscenteret i El Paso. Derudover kom mindst 24 til skade.