En uskyldig hobby-ballon til 12 dollar (84 kroner) er måske blevet skudt ned med et 439.000 dollar (tre millioner kroner) dyrt missil.

Derved er en gruppe amatør ballon-entusiaster muligvis blevet inddraget i konflikten mellem USA og Kina.

Kort tid efter, at USA skød en kinesiske ballon ned, som de mistænkte for at blive brugt til spionage, blev yderligere tre uidentificerede luftobjekter skudt ned.

The Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade mistede en af deres hobby-balloner over Alaska den 11. februar, skriver the Guardian.

Der er intet, der tyder på, at tre uidentificerede luftobjekter, som inden for kort tid er blevet skudt ned over Nordamerika, er blevet brugt til spionage. Det sagde USAs præsident, Joe Biden, sagde torsdag aften.

Samme dag skød et amerikansk F-22 fly et uidentificeret objekt ned ikke langt derfra ved Canadas Yukon-territorium. Og det kan altså have været ballon-entusiasternes.

USA's præsident, Joe Biden, sagde torsdag aften, at foreløbige efterretninger tydede på, at de tre luftobjekter formentlig var sendt i luften af private selskaber eller forskningsinstitutter.

Natten til lørdag meddelte USA's forsvarsministerium, Pentagon, at man har afsluttet eftersøgningsindsatsen for at finde to af de ukendte flyvende objekter, der blev skudt ned over USA tidligere i februar, skrev Ritzau.

»USA's Nordlige Kommando har anbefalet, at eftersøgningsindsatsen konkluderes i dag nær Deadhorse i Alaska og på Lake Huron, eftersom at eftersøgningsaktiviteterne ikke har ført til fund af rester fra flyvende objekter, der blev skudt ned 10. og 12. februar,« lød det.

Kina hævder, at den ballon, som USA skød ned, var en vejrballon, der var kommet på afvjee.

Nedskydningen af den formodede spionballon har skabt diplomatiske spændinger mellem USA og Kina.

Blandt andet har USA's udenrigsminister Antony Blinken udskudt et planlagt besøg til Kina, skriver Rtizau.