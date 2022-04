Frank James er anholdt.

Den 62-årige mand, som mistænkes for at have kastet røgbomber og skudt 10 mennesker i en subwaystation i Brooklyn i New York tirsdag, meldte sig selv.

Han ringede selv til politiets hotline til tips og gav besked om, at han befandt sig i en McDonald's restaurant i Lower East Side-området på Manhattan, oplyser CNN.

Kort efter kom et opkald til alarmcentralen fra en newyorker, som havde spottet Frank James.

Da politiet nåede frem til den pågældede McDonald's restaurant, var den mistænkte ikke at finde, men betjente mødte en forbipasserende, som pegede dem i retning af Frank James.

I en video kan man se Frank James blive ført væk og ind på bagsædet af en patruljevogn umiddelbart efter sin anholdelse.

Nu skal han fremstilles i retten i løbet af torsdag under anklager for terrorhandlinger mod et offentligt transportsystem.

Hvis Frank James kendes skyldig, risikerer han at skulle leve resten af sit liv i fængsel, siger statsadvokat Breon Pearce.

»Ifølge anklagen begik den tiltalte et afskyeligt og planlagt angreb på almindelige newyorkere under deres morgenpendling,« siger Breon Pearce.

»Alle newyorkere har ret til at forvente, at de vil være sikre, når de rejser rundt i vores fantastiske by og bruger vores livsvigtige transportsystemer,« lyder det fra statsadvokaten.

Ingen mennesker døde under angrebet mod undergrundsstationen, men 29 mennesker blev såret.