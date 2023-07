Han skød og dræbte 23 mennesker med en AK-47-riffel i et racistisk angreb d. 6. august 2019 i en Walmart El Paso Texas.

Og fredag faldt der endelig dom i sagen omkring den 24-årige massemorder Patrick Crusius.

Patrick Crusius blev idømt 90 på hinanden følgende livstidsdomme, men kan stadig risikere flere straffe, inklusive dødsstraf.

Det skriver AP News og El Paso Times.

Ud over de døde blev mere end to dusin mennesker såret, og adskillige andre blev alvorligt traumatiserede, da de gemte sig eller flygtede.

Tidligere på året erkendte han sig skyldig i næsten 50 føderale anklager om hadforbrydelser i masseskyderiet i El Paso i 2019, hvilket gør det til en af ​​den amerikanske regerings største hadforbrydelsessager.

Politiet siger, at Crusius kørte mere end 1100 kilometer fra sit hjem nær Dallas for at målrette mod latinamerikanere med en AK-lignende riffel i og uden for butikken. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet siger, at Crusius kørte mere end 1100 kilometer fra sit hjem nær Dallas for at målrette mod latinamerikanere med en AK-lignende riffel i og uden for butikken. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Øjeblikke før angrebet begyndte, lagde Crusius et racistisk manifest på nettet, der advarede om en latinamerikansk 'invasion' af Texas.

Crusius erkendte sig skyldig i februar, efter at føderale anklagere tog dødsstraffen af ​​bordet. Men Texas anklagere har sagt, at de vil forsøge at sætte Crusius på dødsgangen, når han skal stilles for retten.

Datoen for retssagen er endnu ikke fastsat.

Angrebet var det dødeligste af et dusin masseskyderier i USA forbundet med hadforbrydelser siden 2006.