En gruppe unge studerende har gjort en ubehagelig opdagelse på deres hotelværelser.

I det private rum, hvor man bør kunne føle sig tryg, fandt de ud af, at fremmede muligvis har kigget med, når de stod op og gik i seng.

I værelserne på det ellers respekterede hotel Hyatt Regency i Minneapolis, USA, opdagede en gruppe rejsende studerende optage-udstyr i flere forskellige af deres hotelværelse.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt FOX News.

De studerende kommer fra en skole i staten Wisconsin, der nu samarbejder med politiet om en grundig undersøgelse af den mulige overvågning af eleverne på deres hotelværelser.

Den ansvarlige leder af studieturen er blevet midlertidig suspenderet, hvilket er i tråd med skolens protokol for interne undersøgelser, skriver FOX.

Noget tyder på, at overvågningsudstyret er begrænset til de studerendes værelser.

Hotellet har nemlig iværksat en undersøgelse af hele bygningen, men har ikke fundet andet optage-udstyr end på de anmeldte værelser, udtaler hotellets manager ifølge de amerikanske medier.

Det står endnu ikke klart, hvad der præcis er blevet optaget, oplyser det lokale politi til det lokale medie Star Tribune.

Politiet har i første omgang fokuseret på at fastslå, hvilken slags udstyr der er fundet. Derefter vil de undersøge materialet for at se, hvad der kan være blevet optaget.

Ifølge hotellet selv har det lokale politi meddelt dem, at man ikke mistænker ansatte på hotellet for at være involveret:

»Som bekræftet af de lokale myndigheder, virker det ikke til, at nogen forbundet med hotellet er involveret i hændelsen. Hotellet fortsætter med at samarbejde fuldt ud med Minneapolis Police Department i deres efterforskning,« citerer FOX News Hyatt Regency for.