En 10 uger gammel dreng havde nær fået sine tæer amputeret, da hans mors hovedhår viklede sig rundt om dem.

Britiske Heather Fricke havde skiftet sin søn, Jacob, lagt ham til at sove i to timer, madet ham og til sidst skiftet ham igen. Hun opdagede dog ikke, at hans tæer langsomt var ved at blive blå.

Først da hendes mand, Tommy, overtog babyen og ville give ham sokker på, opdagede han, at noget var helt galt. Rundt om to af spædbarnets små tæer havde et hår viklet sig fast. Det havde skabt en dyb rende, og tæerne var farvet helt blå.

»Jeg skyndte mig at tage det af, som jeg kunne og tog ham med til skadestuen, hvor et hold på fem læger brugte en time på at få resten af MIT HÅR af hans to tæer,« skriver den britiske mor i et opslag på Facebook, hvor hun viser et billede af drengens fødder 12 timer efter fjernelsen af håret.

»Lægerne sagde, at hvis jeg ikke havde fjernet det hår, jeg selv var i stand til, måtte hans to tæer amputeres.«

Ifølge den nybagte mor har hendes søn stadig smerter, men han har det bedre, og hans tæer er endnu intakte.

Hun har valgt at dele sin oplevelse for at advare andre om, hvad der kan ske med deres babyers tæer, fingre og sågar peniser, hvis de ikke er opmærksomme.

I kommentarfeltet tilkendegiver andre, at de har haft lignende oplevelser, mens andre advarer om lignende ulykker med løse tråde i sokker. Og det er heller ikke første gang, at en lignende episode har fundet sted.

I 2016 fortalte amerikanske Scott Walker, hvordan hans datter, Molly, nær havde mistet tæerne på grund af et hår. Det fik svenske Houda Hassan til også at dele sin historie om, hvordan lille Jasmins tæer blev blå og oppustede i en lignende ulykke.

Spørger man tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, er der dog ingen grund til at gå i panik. Til Ekstra Bladet siger han:

»Jeg kan sige, at det er et uhyre sjældent problem. Jeg har personligt aldrig hørt om det i Danmark. Når man tænker på, at der fødes ca. 55.000 nyfødte børn i Danmark om året, må jeg sige, at det her fænomen er ekstremt sjældent.«