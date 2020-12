I Verbier forstår man ikke helt, hvad der er sket.

»Det er den værste uge, vores lokalsamfund nogensinde har oplevet,« lyder det fra Jean-Marc Sandoz.

Han er kommunikationsmedarbejder for det schweiziske skisportsområde, hvorfra over 200 engelske skiturister ifølge Sonntagszeitung er flygtet fra deres coronakarantæne.

På grund af den muterede coronavariant i England besluttede de schweiziske myndigheder for en uge siden, at englænderne, der befandt sig i landet, skulle i karantæne.

Der er krav om at bære maske i Verbier.

I Verbier blev der lokaliseret lige over 400 turister med engelsk pas. Og de blev beordret til at blive på deres hotelværelser.

Her blev de dog ikke længe.

»Adskillige af dem blev én dag i karantæne, inden de ubemærket forsvandt i ly af mørket,« som Jean-Marc Sandoz udtrykker det.

Han mener, at de flygtende turister »har ladt byen i stikken«.

Omkring 200 englændere skulle være forsvundet. På hotellerne blev det langsomt opdaget, da gæsterne ikke længere besvarede telefonopkald fra receptionen, og de afleverede madanretninger i stigende grad stod urørte foran dørene til værelserne.

Som Sonntagszeitung tilføjer, vides det ikke, hvor de 200 engelske skiturister er taget hen. Der har eksempelvis ikke været flyforbindelser mellem Schweiz og England.

Nogle gæster har ifølge mediet siden kontaktet hotellerne for at høre, om de stadig skal betale for de overnatninger, de stak af fra.