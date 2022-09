Lyt til artiklen

Den administrerende direktør hos smørreostproducenten Kavli er chokeret. Chokeret over priserne på Kavlis egne produkter.

Således måtte de kommunale børnehaver for nylig sprænge budgettet for skinke-smøreost, da man konstaterede, at en tube kostede 72 norske kroner.

Det svarer til godt 53 danske kroner.

En pris, der altså nu har fået både Bergen kommune og Kavli selv til at reagere.

Efter at være blevet bekendt med den høje pris for tubeost kontaktede kommunen grossisten, der forsyner børnehaverne, og snart efter faldt prisen med 44 procent.

Nu vil Kavli så selv sikre sig, at den tårnhøje pris ikke også er at finde hos andre grossister.

»Hvis det er rigtigt, at slutbrugernes pris er 72 kroner, er vi chokerede. Prissætningen står ikke på mål med den pris, vi giver grossisterne,« konstaterer administrerende direktør Kristine Aasheim i Kavli til Bergensavisen.

Den administrerende direktør ønsker ikke at oplyse, hvilken pris grossisterne betaler Kavli for skinkeosten.

Men hun siger dog, at den ikke er retfærdiggør den pris, som børnehaverne måtte betale.

Derfor takker hun også børnehaverne for at råbe op.