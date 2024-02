Det unge kærestepar på kun 18 og 21 år kørte direkte ud foran den tunge truck i deres bil.

Men måske deres tragiske død kunne været undgået.

Ifølge Telegraph har en foreløbig undersøgelse nu vist, at både skiltningen og afmærkningerne på vejbanen var mangelfuld, da ulykken skete i sommer i den sydøstlige del af England.

Således var et stopskilt drejet præcis 61 grader ud af position, mens malingen på asfalten var meget falmet.

Der var heller intet skilt, der overhovedet markerede, at der var en større krydsende vej forude, som havariefterforskeren Simon Masterson fra politiet i Kent har forklaret ved en høring.

»Det kunne have skabt forvirring hos bilisten,« som det lyder fra ham:

»De slidte linjer på vejen og det drejede skilt kan også have været en medvirkende faktor.«

Samtidig har en videooptagelse fra trucken vist, at den lille bil med kæresteparret på intet tidspunkt sænkede farten, mens de nærmede sig den noget større, krydsende vej.

Foto: Google Maps

Heller ikke selvom der altså var vigepligt for den 21-årige mand bag rattet og den 18-årige kæreste, der i øvrigt var gravid på tidspunktet for ulykken.

»Hans handlinger antyder, at han ikke var klar over, at der var et kryds forude,« som havariefterforskeren Simon Masterson har vurderet.

Parret holdt sig samtidig inden for fartgrænsen.

Derudover har efterforskningen vist, at føreren af trucken ikke havde nogen chance for at undgå kollisionen.

Siden har de lokale myndigheder igen fået tegnet streger og markeringer på vejen op, ligesom det drejede skilt igen er blevet sat korrekt.

Den afdøde mands familie ønsker dog, at der skal tages yderligere foranstaltninger på stedet, så lignende ulykker kan undgås.

»Det var forfærdeligt, hvad der skete. Det har ødelagt to familier, og jeg vil være sikker på, at andre børn kan komme sikkert hjem til deres familier,« siger faren, Ben Sissens, ifølge Telegraph.

Først når undersøgelserne af dødsulykken er færdiggjort, vil de lokale myndigheder tage stilling til, om andre tiltag skal iværksættes.