En norsk skiløber fik sig et chok, da han tirsdag var på tur.

Nordmanden Morten Stabek fandt en større gruppe døde får tæt på skiløjpen i Ski Kommune lidt syd for Oslo.

»De lå bare 20 til 30 meter fra skiløjpen,« siger Stabek til den norske avis Dagbladet.

Og ikke nok med, at de mange dyr var døde.

De var også kommet af dage på yderst brutal vis.

Det norske svar på Skov- og Naturstyrelsen, Statens Naturoppsyn, oplyser, at 29 får er blevet dræbt. Af dem er 26 døde.

De resterende tre var så skadede, at de sandsynligvis må aflives.

Indtil videre er det uklart, hvad eller hvem, der har taget livet af de mange dyr.

Morten Stabek er dog ikke i tvivl om, at det er en eller flere ulve, der står bag.

»Dette er jo en dyretragedie. Men jeg tror ikke, at én ulv kan tage livet af så mange får samtidig på et så lille område. Man skulle næste tro, der måtte være flere ulve,« siger han til Dagbladet.

De antagelser bakkes op af Ida Glemminge fra Statens Naturoppsyn.

Hun oplyser, at spor på stedet tyder på flere ulve, men sandsynligvis ikke mere end fem.

Hun tilføjer, at den type angreb ikke er usædvanlige og at de ikke får konsekvenser for ulvene.