En 45-årig svensk mand er søndag formiddag afgået ved døden, efter han stødte sammen med en anden skiløber i det franske skisportsområde l’Alpe d’Huez.

Det er endnu uklart, hvad der præcis skete på den blå piste, hvor de to mænd løb ind i hinanden.

Men ifølge den franske avis Le Dauphine skete det i en krydsning, hvor flere pistespor angiveligt fletter sammen.

Fransk politi er lige nu i færd med at afhøre den anden implicerede - en 56-årige mand fra Tjekkiet.

Ifølge Le Dauphine lader det ikke til, at den tjekkiske mand vil blive retsforfulgt.

Den svenske mand blev kort efter ulykken hentet i ambulancehelikopter, hvor man forsøgte at redde ham.

Men forgæves.

I løbet af de kommende dage vil liget af den svenske mand blive fragtet til Grenoble.

Her skal der foretages en obduktion for nærmere at fastslå, hvad der var skyld i dødsfaldet.

De blå pister - er foruden de grønne pister - de letteste eller mindst stejle pister inden for alpint skiløb.

Derfor kan det virke ekstra voldsomt, at det endte så tragisk, da de to mænd stødte sammen.

Ifølge Le Dauphine kan en del af forklaringen være, at sammenstødet skete i en særlig sektion på pisten, hvor løberne skal samle fart til et efterfølgende langt og fladt stykke.