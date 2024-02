Hovedstadens Beredskab har søndag aften sendt mandskab og materiel til Faxe Ladeplads, der døjer med oversvømmelser i indre by.

De seneste dages regn og blæst har ført til forhøjet vandstand i en å, der løber gennem kystbyen.

»Nu kæmper Midt- og Sydsjællands Brandvæsen sammen med Beredskabsstyrelsen om at få vand fra indre by ud igen,« fortæller vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab Martin Kjærsgaard.

Hovedstadens Beredskab blev bedt om assistance og har sendt otte mand i tre køretøjer fra sin frivillige enhed afsted med pumper.

»Men der er også andre pumper dernede. Der er meget vand, der skal væk,« siger Martin Kjærsgaard.

»Det er en skidt situation.«

Faxe Ladeplads, der ligger ud til Faxe Bugt, har flere gange haft problemer med oversvømmelser, når vandstanden er steget.

Martin Kjærsgaard forklarer, at opgaven nu består i at få pumpet vandet ud over åens sluse.

Hovedstadens Beredskab vil sende sine mænd afsted for at stille sit materiel op og efterfølgende tage hjem igen.

Derefter vil Midt- og Sydsjællands Brandvæsen fortsætte alene, siger han.

»De skal nok stå og pumpe hele natten. Det toppede med vand mellem 17 og 19.«