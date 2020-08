Normalt er et af de store amerikanske partiers konvent lig med et stort ‘hop’ i popularitet og meningsmålinger.

Men det ser ikke ud til at ske for Demokraterne, der afholder sidstedagen af deres konvent natten til fredag. Det er skidt nyt for Joe Biden.

Stort set alle de store liberale medier i USA har haft positive ting at sige om det noget alternative Demokratiske konvent, der i år holdes hovedsageligt digitalt på grund af den globale pandemi.

Men seertallene viser inden sidstedagen noget andet.

Faktisk er de ganske katastrofal læsning for Joe Biden.

Seertallene er nemlig faldet markant i forhold til sidste Demokratiske konvent.

I gennemsnit blev de fire dage ved konventet i 2016 set af 25 millioner mennesker på de store tv-netværk som ABC, NBC, Fox News, CNN og MSNBC.

De tal er dog noget ganske andet i år.

Det kan naturligvis skyldes, at det hele foregår online uden et ægte publikum, mens mange af talerne er optaget på forhånd.

Det må man håbe for Joe Biden, for tallene er dårlige.

De to første dage af konventet lå det samlede seertal under 20 millioner - henholdsvis 19,7 millioner mandag og 19,2 millioner tirsdag.

Med onsdagens stærke lineup med Hillary Clinton, Barack Obama og vicepræsidentkandidaten Kamala Harris fik seertallene et lille løft med 22,9 millioner seere, men stadig markant ned i forhold til 2016 samlet set.

Om det kommer til at betyde noget videre frem i valgkampen, bliver vi formentlig først klogere på, når Republikanernes konvent er overstået i næste uge.

Men mange eksperter spår, at det normale ‘hop’ i meningsmålingerne vil enten udeblive eller være markant mindre end de helt op til syv procentpoint, som nogle meningsmålingsinstitutter havde Hillary Clinton til at tage efter Demokraternes konvent i 2016.

Og hvad mener præsident Donald Trump så om Demokraternes konvent?

I en mail til hans vælgere, hvor Trump beder om penge, kalder han det ganske enkelt for ‘de fire kedeligste dage i tv-historien'.