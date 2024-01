Skibet er ladet med elbiler.

Den kinesiske bilgigant BYD ('Build Your Dreams') sætter nærmest i bogstavligste forstand alle sejl til for at få succes i Europa.

Tirsdag drog skibet BYD Explorer No. 1 ud på sin jomfrurejse fra Shenzhen mod havne i Holland og Tyskland, rapporterer Reuters.

Ombord er flere end 5.000 elbiler, som skal sælges til europæiske – og muligvis altså også danske – forbrugere.

Foto: Wang Feng Xinhua/Xinhua/Ritzau Scanpix

BYD Explorer No. 1 er 200 meter langt, og det er bygget af Yantai CIMC Raffles Shipyard for shippingvirksomheden Zodiac Maritime, hvorfra BYD har chartret det.

Kina eksporterede i 2023 hele 5,2 biler og menes derfor at have overhalet Japan som verdens største eksportør af biler.

BYDs andel af den eksport var i 2023 på 243.000 enheder ud af et totalt salg på cirka tre millioner biler.

I fjerde kvartal af året solgte BYD faktisk flere elbiler end selveste Tesla. I årets sidste tre måneder blev der langet hele 526.409 elbiler fra BYD over disken.

Data fra de kinesiske myndigheder viser ifølge Reuters, at Australien, Brasilien og Israel var blandt de største eksportmarkeder for den kinesiske bilgigant.

Danmark er imidlertid ikke blandt de store markeder for BYD, har B.T. tidligere beskrevet.

Tal for 2023 viser således, at BYD fik nyregistreret blot 465 elbiler i Danmark.

Det placerer mærket langt nede ad listen blandt de mest solgte bilmærker i Danmark i 2023, som nummer 27 med en markedsandel på 0,27 procent af det samlede bilsalg.

Selv om prisen er lav – en BYD Dolphin kan købes fra 235.000 kroner – har eksperter tidligere peget på nogle af de udfordringer, som kineserne står over for herhjemme.

Vi kan kalde den naboeffekten eller svogereffekten,« sagde forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru til B.T. i begyndelsen af januar.

»Selvom Dolphin er blevet talt meget op, og også var i finalen i Årets Bil-kåringen, så mangler BYD, at forbrugerne kan se den hos andre i deres omgangskreds eller familie, som selv er tilfredse med den,« forklarede han.