To skibe med over 2500 kvæg, der er syge, ligger stille i Middelhavet. De har ingen steder at sejle hen.

To skibe med tilsammen godt 2500 stykker kvæg har i øjeblikket kastet anker i Middelhavet. Ingen vil tage imod skibene.

De lagde fra kaj i Spanien med deres levende last i december.

De skulle til Libyen med dyrene, men så blev dyrene syge.

De er ramt af den såkaldte bluetongue-sygdom, der en insektbåret sygdom, som rammer drøvtyggere.

Dyrene kan blandt andet få væskeansamlinger i munden, sår og feber, og den kan være dødelig.

Det ene skib har kastet anker ved Cypern, mens det andet ligger ved Sardinien i Italien, skriver avisen The Guardian.

Dyreværnsorganisationen Animal Welfare Foundation (AWF) har fulgt skibene, der hedder "Elbeik" - det er det ved Cypern - og "Karim Allah".

"Elbeik" afsejlede fra Tarragona i Catalonien i Spanien den 18. december, og "Karim Allah" forlod samme dag Cartagena længere mod syd.

En talsmand for det spanske landbrugsministerium siger ifølge The Guardian, at skibene forlod Spanien med raske dyr og sundhedscertifikater.

Dyrene kommer ikke fra områder, hvor der er bluetongue, siger myndighederne.

De er i forbindelse med EU-Kommissionen om sagen og også med OIE, Verdensorganisationen for Dyresundhed.

En talsmand for kommissionen siger ifølge The Guardian, at de spanske myndigheder er villige til at tage begge skibe retur.

Advokaten Manuela Giacomini har på vegne af AWF bedt de italienske myndigheder om hurtigt at foretage en undersøgelse af kvæget på "Karim Allah" ved Sardinien.

Der skal være 900 stykker kvæg om bord på skibet, mens "Elbei" skal have 1700 om bord.

The Guardian har talt med EU-parlamentarikeren Tilly Metz fra Luxembourg om transporterne. Hun er formand for EU-Parlamentets udvalg med ansvar for dyretransporter.

Metz påpeger, at et problem i forbindelse med dyretransport er, at den tid, dyrene tilbringer på skibe, bliver regnet som "hviletid" og ikke "transporttid".

- Det betyder, at der ikke er grænser for, hvor mange timer dyr kan holdes på skibe. Dage, uger, endda måneder, siger hun.

Metz tilføjer, at sagen med de to skibe i Middelhavet viser, at skibe ikke er "flydende stalde".

- Det er unaturligt og ofte stressende, siger hun.

/ritzau/