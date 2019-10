Et russisk skib med 33 om bord har sendt nødsignaler under en storm ud for det vestlige Norge.

Det oplyser den norske redningstjeneste ifølge Reuters.

Ifølge nyhedsbureaet fik skibet motorstop, men det skulle efterfølgende har genvundet evnen til at manøvrere rundt.

Den norske redningstjeneste fortæller, at der er bugserbåde på vej til at slæbe skibet i havn.

Opdateres...