For omkring en uge siden blev renoveringen af det historiske træskib 'No. 5 Elbe' færdig.

Nu er skibet sunket, efter det kolliderede med et containerskib.

Det skriver Fyns Amts Avis.

12 millioner kroner kostede renoveringen, der foregik på Hvide Sande Shipyard hen over vinteren og foråret.

For omkring en uge siden stod det tyske lodsskib 'No. 5 Elbe' klar igen, men lørdag eftermiddag kolliderede det 37 meter lange træskib med et 147 meter langt cypriotisk containerskib på Elben i Tyskland.

Det vides endnu ikke, hvad der forårsagede kollisionen.

Da kollisionen skete, befandt der sig 43 personer om bord på 'No. 5 Elbe', og det lykkedes redningsfolk at få dem alle bragt hurtigt i land. Syv personer blev dog ifølge Hamborg-politiets oplysninger til tyske medier kvæstet, men ingen af dem meldes at være i livsfare.

Museumsskibet fra 1883 kunne hyppigt ses som deltager i sejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe, skriver Fyns Amts Avis. Den var også tilmeldt sejladsen i år, der finder sted næste måned.