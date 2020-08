Der er fortsat 2500 ton olie tilbage på skib ud for Mauritius, som risikerer at lække ud i Det Indiske Ocean.

Mindst 1000 ton olie er lækket fra et japansk skib ud i Det Indiske Ocean omkring østaten Mauritius.

Det oplyser rederiselskabet Mitsui OSK Lines, som ejer skibet, der lækker olie.

Cirka 500 ton olie er blevet reddet fra skibet, men der er fortsat 2500 ton tilbage, som risikerer at lække ud i havet.

Skibet, MV Wakashio, stødte mod revet ud for Mauritius' sydøstlige kyst 25. juli, hvor det har befundet sig siden. Torsdag begyndte olie fra det ødelagte skrog at lække.

Akihiko Ono, vicedirektør i Mitsui OSK Lines, oplyser på et pressemøde i Tokyo søndag, at selskabet gør alt, hvad det kan, for at løse problemet.

- Vi undskylder dybt for de store problemer, vi har forårsaget, siger han.

Ifølge fagfolk og myndigheder skaber det store olieudslip en miljømæssig katastrofe i området.

/ritzau/Reuters