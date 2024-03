Et skib er fredag blevet ramt af missil fra Yemen. Skaderne er små, og besætningen er i sikkerhed, lyder det.

Et missil affyret fra Yemen har fredag beskadiget et tankskib i Det Røde Hav.

Det melder en amerikansk embedsmand samt det britiske sikkerhedsfirma Ambrey ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talsperson for USA's udenrigsministerium siger, at et missil, der blev affyret fra Yemen, "ramte bagbordssiden af det indiske skib Pollux, der sejler under Panamas flag, og som transporterede råolie."

Hvor omfattende skade skibet er blevet påført fra angrebet står ikke klart, siger talspersonen.

Tankskibet kunne dog efterfølgende sejle videre, lyder det.

Det britiske sikkerhedsfirma Ambrey melder, at skibet "led mindre skade" i missilangrebet, som skete nordvest for kystbyen Mokha i Yemen.

Den Britiske Organisation for Maritime Operationer (UKMTO) siger at militære myndigheder reagerede på hændelsen, og at "besætningen og skibet rapporteres at være i sikkerhed".

Houthi-bevægelsens militære talsperson, Yahya Sarea, siger lørdag i en udtalelse, at bevægelsen har affyret missiler mod tankskibet "Pollux" i Det Røde Hav. Det skriver Reuters.

Den seneste tid er fragtskibe, der sejler gennem Det Røde Hav, blevet ramt af angreb fra houthi-bevægelsen i Yemen.

Houthierne har erklæret, at de angriber skibene i protest imod Israels angreb på palæstinensere i Gazastriben.

- Vores operationer har stor indflydelse på fjenden, hvilket er en stor succes og en ægte triumf, sagde lederen af houthi-militsen, Abdulmalik al-Houthi, i en tv-transmitteret tale torsdag ifølge Reuters.

USA og Storbritannien har iværksat en militær operation for at beskytte skibene. Det har resulteret i flere angreb på houthimål i Yemen.

Flere store rederier har på grund af angrebene omlagt deres ruter til at sejle syd om Afrika i stedet for gennem Det Røde Hav og Suezkanalen.

Blandt dem er det danske rederi Mærsk.

