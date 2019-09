Tirsdag gik et finskejet fragtskib på grund udenfor Helsingborg.

Det 82 meter lange skib ved navn Baltic Carrier står stadig på grund, og dets russiske kaptajn er anholdt mistænkt for at have sejlet i beruset tilstand.

Det skriver Maritime Danmark med henvisning til den svenske kystvagt.

»Han er mistænkt for at føre skibet i beruset eller stærkt beruset tilstand samt for at udvise grov uagtsomhed på havet,« siger Mattias Heneborn, der er redningsleder i Kustbevakningens kommandocentral i Göteborg til Maritime Danmark.

Kaptajnen på Baltic Carrier blev anholdt, efter de svenske myndigheder gik ombord, hvorefter de konstaterede, at kaptajnen var beruset.

Hændelsen skete ved 21-tiden tirsdag aften. Kort forinden blev kystvagten opmærksom på, at noget var galt. Kaptajnen svarede ikke på kystvagtens operatørers opråb, hvorefter skibet stødte på grund.

Ifølge den svenske kystvagt, fandt de kaptajnen sovende ombord på skibet, skriver svenske Expressen.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne.