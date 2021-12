En brand ombord på et fartøj lastet med tømmer ud for Göteborg på den svenske vestkyst er ikke sådan at slå ned. Det brænder stadig ombord på skibet, som har 17 besætningsmedlemmer ombord.

Ilden startede lørdag på Almirante Storni. Adskillige helikoptere og skibe har bekæmpet ilden.

Tirsdag har to skibe fra den svenske kystvagt, Poseidon og Triton, med støtte fra tre bugserbåde kæmpet mod varmen fra ilden. Det skriver Göteborgs-Posten.

Det er stort set også, hvad de kan gøre. De smider utallige mængder af vand ud over den del af skibet, som ilden har fat i.

Selvom skibets står delvist i flammer, er det ikke skibet selv, der er i brand. Men det er alligevel svært at få bugt med ilden.

Ifølge kystvagten er branden inde i lasten. Den har fat i det tætpakkede tømmer. og man kan ikke se noget på ydersiden af skibet.

Det betyder også, at vandkanonerne ikke kan nå direkte ind til flammerne.

Branden har ikke spredt sig til andre dele af lasten eller skibet. Den 17 mand store besætning er da heller ikke blevet evakueret.

Skibet Almirante Storni sejler under liberisk flag.

Mandag blev der lavet forbereder til, at skibets olie kan tømmes over i et andet skib. Det sker, hvis den svenske kystvagt beder om det, for at undgå en lækage.

Den svenske kystvagt gør opmærksom på, at branden formentlig vil vare nogle dage endnu. Alle, der er involveret i slukningsarbejdet, er indstillet på, at det vil tage sin tid.