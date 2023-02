Lyt til artiklen

I løbet af det seneste års russiske invasion af Ukraine har der været voldsom fokus på Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Hans ageren er blevet analyseret igen og igen, mens det er blevet spekuleret i, om Putin var syg. Intet er blevet bevist. Men det stopper ikke Putins fjender.

De griber som regel chancen, når de kan påpege ting ved den russiske præsident, som ikke virker normalt.

Og det er sket igen.

I forbindelse med Putins møde med sin hviderussiske kollega Alexander Lukasjenko i Minsk i midtugen afholdt de to præsidenter en mindre seance, hvor de fik taget billeder og udvekslede ord.

De to præsidenter var blevet placeret i hver sin stol med et lille bord mellem dem.

Men det var ikke for alvor det, som de to præsidenter sagde, der har fanget opmærksomheden online.

Det var i stedet præsident Putins fødder.

Under det mindre, offentlige møde med Lukasjenko kunne Putins fødder nemlig på ingen måder finde ro.

Det hoppede, dansede, lavede mærkelige bevægelser og alt muligt andet, mens resten af den magtfulde, russiske præsident sad helt roligt.

Den detalje er ikke gået Putins fjenders næse forbi.

Blandt andet har den ukrainske topembedsmand Anton Gerasjenko opfanget de ivrige fødder - og delt detaljen med sine mere end en kvart million følgere på Twitter.

Gerasjenkos kommentar lyder helt kort og hånende:

»Er det Morsekode?«

Andre profiler på det sociale medie med hang til at støtte Ukraine i krigen har også delt detaljen.

Nogle mener, at der må være noget galt med den russiske præsident.

Men det mener en mangeårig Putin-observatør ikke nødvendigvis. Selvom han ikke har set det så udtalt med to fødder før.

»Jeg har ikke set denne variant før med to fødder. Men det er vel 10 år siden, jeg første gang lagde mærke til, at Putin ganske ofte sidder og vipper sådan med den højre fod til offentlige forsamlinger. Jeg gætter på, at det er en form for stress relief,« skriver Berlingskes Ruslandkorrespondent, Emil Rottbøll, på Twitter til videoen.