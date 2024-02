Noget er igen gået galt under en britisk atommissiltest.

Det sker for anden gang på otte år, skriver CNN.

På et sted ude for Floridas kyst i slutningen af januar mislykkedes affyringen af Storbritanniens ballistiske missiler af Trident 2-typen under en øvelse.

Her opstod der 'en uregelmæssighed' under testen ombord på den atomdrevne ubåd 'HMS Vanguard', udtalte en talsmand for det britiske forsvarsministerium onsdag.

Han tilføjede, at man var overbevist om, at uregelmæssigheden var et enkeltstående tilfælde, og at der derfor ikke var grund til at betvivle Trident-missilsystemernes pålidelighed.

Over for CNN oplyser en kilde, at fejlen var specifik for testsættet, og at affyringen sandsynligvis ville have været vellykket, såfremt det var sket på en patrulje, hvor man brugte et rigtigt atomsprænghoved.

Fejlen skete, da missilets førstetrins boostere ikke blev antændt og derfor sank sprænghovedet efterfølgende i havet, tilføjer kilden.

Ifølge Royal Navy har Storbritannien fire atomdrevne ubåde, som hver er bevæbnet med ballistiske missiler af Trident 2 D5-typen.

Første gang, at den britiske atommissiltest gik galt var i sommeren 2016, skriver mediet.