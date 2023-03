Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I dag sker det. Faktisk er hans fly lige landet.

Vladimir Putin får fået sit første besøg af Kinas præsident, Xi Jinping, siden russiske soldater betrådte ukrainsk jord i februar sidste år

Det statsejede russiske nyhedsburau Tass skriver, at det kinesiske fly er landet mandag formiddag i Vnukovo-lufthavnen sydvest for Moskva.

Ifølge Tass skal Xi Jinping mødes med Putin klokken 14.30, dansk tid, til en første snak over en uformel frokost.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skal man ikke bare kigge på parternes rosende ord mod hinanden.

Der er nemlig mere på spil. På flere planer.

»Rusland har stærkt brug for symbolske sejre,« siger Jakob Illeborg.

Og netop besøg fra Kina i en tid, hvor alle broer til Vesten billedligt er sprunget i luften, er en symbolsk sejr.

»Her kommer storebror Kina med rosende ord til Putin og måske løfter om mere samarbejde,« forklarer Jakob Illeborg.

Han kalder det et langt vigtigere møde for Putin end for Xi Jinping, den netop genvalgte kinesiske præsident.

»Rusland har brug for Kinas våben og hjælp, men for Kina bliver det interessant at se, om der kommer nogen signaler om, hvor Kina vil hen, og hvor langt de vil gå i forhold til samarbejdet med Rusland.«

Hvis Kina officielt leverer våben til Rusland, forventer B.T.s internationale korrespondent nemlig, at der hurtigt vil komme sanktioner mod Kina fra Vesten. Og Kina har brug for Vesten at handle med.

»Det er et sats, og derfor tror jeg ikke, man skal nøjes med at kigge på de rosende ord og løfter om venskab. Hvad kommer helt konkret ud af de her møder? Kommer der konkrete aftaler, der ændrer noget?«

Det er det, Jakob Illeborg spændt vil følge, og han forventer, at NATO og Vesten holder endnu bedre øje.

Op til Xi Jinpings besøg, der angivelig skulle begynde omkring frokosttid mandag og vare til onsdag, dukkede både Putin og Xi op i aviser i modpartens land.

I Putins interview med et kinesisk medie kalder han Xi for sin »gode, gamle ven« og siger, at han er »taknemmelig«, mens Xi bruger sin spalteplads på at efterlyse »pragmatisme«.

»Det gentager, at Xi er den ubestridte storebror i det her forhold, der ikke har behov for at rose Putin og nok ikke er stærkt begejstret for Putins krig i Ukraine og for, hvor dårligt udført den har været. De har troet, den ville være hurtigt afsluttet,« siger Jakob Illeborg.

Det er den som bekendt ikke. Og i det lys forsøger Kina nu at finde sin plads.

»Der er ingen tvivl om, at Kina og Xi Jinping gerne vil være verdensherre og flyde oven på vandene. Og derfor bliver det interessant at følge, i hvor høj grad Kina direkte vil investere sig i Ruslands krig.«

Det bliver vi forhåbentlig klogere på de kommende dage, når de to præsidenter mødes i Moskva.