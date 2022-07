Lyt til artiklen

Det fossile skelet af et gigantisk dyr, der gik omkring på Jorden for 75 millioner år siden, er blevet solgt til en privatperson for 45 millioner kroner.

Salget af en Gorgosaurus skete på en auktion i New York hos Sotheby's. Det skriver Sky News.

Det store dyr var en forfader til Tyrannosaurus Rex, og det jagede i, hvad der nu er det vestlige USA og Canada.

Det specielle dyr blev fundet i 2018 nær byen Havre i Montana, oplyser Sotheby's.

I baggrunden et skelet af Gorgosaurus. Foto: ANGELA WEISS Vis mere I baggrunden et skelet af Gorgosaurus. Foto: ANGELA WEISS

Den er tre meter høj og 6,7 meter langt.

Alle andre skeletter af Gorgosaurus befinder sig på museer. Det betyder, at dette eksempel er det eneste, der kommer til salg til private. Der fortæller auktionshuset.

Cassandra Hatton er Sotheby's globale leder af videnskab og populærkulturen. Hun siger inden auktionen.

»I min karriere har jeg haft det privilegium at handle med mange særprægede og unikke ting. Men få har været så inspirerende som dette ubeskrivelige skelet af en Gorgosaurus.«

Sotheby's havde sat den forventede pris på en Gorgosaurus til mellem 36 og 58 millioner kroner.