Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En fransk skatteinspektør er blevet dræbt under en revision i hjemmet hos en antikvitetsforhandler.

Det skriver BBC, der desuden beretter, at betjente fandt det 43-årige offer liggende på gulvet, mens hans kvindelige kollega var bundet til en stol.

Drabet, som skete i lille nordlige landsby Bullecourt, er ifølge politiet formentligt foregået ved gentagne knivstik.

Derudover blev den 46-årige forhandler fundet død i en afsides bygning med skudsår. Han menes at have skudt sig selv.

Forhandleren levede af at købe genstande fra eksempelvis dødsboer og loppemarkeder for at sælge dem videre på sin gård i Bullecourt, som han flyttede ind på i 2018.

»Jeg har aldrig haft problemer med ham,« fortæller landsbyens borgmester ifølge BBC til franske medier.

Dog er der altså tilsyneladende opstået problemer ved skattetilsynet, hvor en nabo slog alarm.

Ifølge Gabriel Attal, der er Frankrigs regnskabsminister, er det »rystende«, at en offentligt ansat måtte lade livet, »fordi han gjorde sit arbejde«.