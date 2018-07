Legepladsen i landsbyen Neukirchen lige syd for den dansk-tyske grænse er spærret af, efter at en eller flere ukendte gerningsmænd har begravet spidse søm i sandet.

»Det må være en målrettet aktion. For sømmene var placeret med spidsen opad tre strategiske steder, nemlig neden for en rutschebane, i en sandkasse, samt der hvor børnene springer ned fra et klatrestativ,«, forklarer den dybt forundrede viceborgmester Jörg Hansen til lokalavisen Nordfriesland Tageblatt.

Det var en lille dreng, der opdagede sømmene, da han var på legepladsen med sin bedstefar, der bor i nabolaget. Viceborgmester Jörg Hansen meldte sagen til politiet, da der blev fundet flere søm.

Legepladsen er sidenhen blevet gennemsøgt minutiøst med en metaldetektor, og det viste sig, at der lå hele to kilo skarpe, forzinkede søm i sandet. Neukirchen ligger blot fem km fra grænsen.