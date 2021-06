Alle kvinder i den fødedygtige alder bør undgå at drikke alkohol. Det har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tilsyneladende anbefalet.

Verdensorganisationen WHO er kommet i modvind efter at have fremlagt et udkast til en global handlingsplan for indtaget af alkohol.

Helt konkret lyder anbefalingen, at kvinder i den fødedygtige alder ikke bør indtage alkohol – uanset om de ønsker at blive gravide eller ej. Det skriver Metro.

Men den anbefaling falder bestemt ikke i god jord – for nu er Verdenssundhedsorganisationen blevet beskyldt for at 'underminere kvinders rettigheder til at styre og kontrollere deres egne kroppe'.

Planen har vist sig at være kontroversiel, fordi den udpeger 'alle kvinder i den fødedygtige alder' som en gruppe, der ikke bør drikke alkohol, og dermed ikke tager højde for det faktum, at en kvinde muligvis ikke ønsker at blive gravid.

Clare Murphy, der er administrerende direktør for British Pregnancy Advisory Service, forholder sig stærkt kritisabelt til den nye vejledning:

»I øjeblikket er der ingen enighed om, hvorvidt et lavt til et mellem alkoholforbrug under graviditeten faktisk er skadeligt, så det er helt absurd at udvide denne meddelelse tilbage til den "præ-gravide" periode, uanset om man ønsker at blive gravid eller ej,« siger hun til mediet og opfordrer WHO til at genoverveje vejledningen.

WHO benægter dog, at de er fortaler for, at alle kvinder bør undlade at indtage alkohol, men forklarer, at de ønsker at øge bevidstheden om de alvorlige konsekvenser, der kan opstå ved at drikke alkohol under en graviditet – selv når graviditeten endnu ikke er kendt.

De forsikrer desuden om, at der vil være flere konsultationer, inden planen endeligt fastsættes.