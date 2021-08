Prominent britisk kritik af, at Danmark fortsat tillader tvangshjemsendelser af afghanske asylansøgere. Både Tyskland og Holland slår nu bremsen i.

Danmark er et af ganske få lande i EU, der ikke har forbudt hjemsendelser til et land, der nu er fuldstændigt opslugt i en blodig borgerkrig.

Kabul kan ifølge amerikanske sikkerhedseksperter falde indenfor en måned. Taleban har indtaget ni provinshovedstader på under en uge, og tre alene det seneste døgn inklusive den strategisk vigtige Pol-e Khomri kun 200 kilometer nord for Kabul.

USAs præsident, Joe Biden, der i maj beordrede alle amerikanske tropper ud af Afghanistan inden 11/9, fastholder at tilbagetrækningen var det rigtige at gøre.

Taleban-soldater holder vagt i den nyerobrede by Farah

»Vi har brugt over en billion dollar over tyve år i Afghanistan. Vi har uddannet mere end 300.000 soldater til den afghanske hær … Nu må afghanerne stå sammen og kæmpe for deres land, « siger Joe Biden

Taleban kontrollerer nu 2/3 af landet, og de straffer dem, der har samarbejdet med de vestlige styrker hårdt.

»Jeg så lig ligge og flyde ved fængslet i byen. Ingen tør gå udenfor, for ingen er sikre. Taleban dræber dem, de mener, har samarbejdet med fjenden uden tøven,« fortæller en 22-årig kvinde, der er undsluppet fra byen Kunduz, der også er faldet til Taleban til Daily Telegraph.

Luftangreb på en afghansk by.Mindst 1000 civile er døde den seneste måned

International Rescue Committee anslår, at der er mere end 350.000 mennesker på flugt, og det tal stiger dagligt. Nogle eksperter frygter en flygtningekatastrofe som den i Syrien for fem år siden. Mindst 100.000 vurderes at krydse grænsen til Pakistan hver måned.

Over 1000 civile er blevet dræbt alene den seneste måned, og tallet er formodentlig langt højere. Der er mange øjenvidnebeskrivelser af skånselsløs adfærd fra Talebans side.

Afghanistans regering lod tidligere på sommeren EU forstå, at man ikke var i stand til at modtage de tvangshjemsendte. Men Danmark og fem andre EU-lande har skrevet til EU-Kommissionen med en appel om at forhandle med den afghanske regering, så hjemsendelserne kan genoptages.

Taleban beskyldes for at behandle civilbefolkningen i de erobrede byer brutalt

»Jeg forstår det simpelthen ikke at lande i Europa fortsat kan ønske at sende flygtninge tilbage til krigen. Disse deportationer går stik imod international lov,« siger Storbritanniens tidligere udenrigsminister, David Miliband.

Han er i dag direktør for nødhjælpsorganisationen, International Rescue Committee, og han advarer om forfærdelige humanitære følger af krisen.

»Afghanistan er en af verdens allerværste krigszoner lige nu. Omkostningerne for afghanerne er forfærdelige. Det kan ikke forsvares at sende flygtninge tilbage til en uvis skæbne. I stedet bør vi hjælpe dem, der har arbejdet for og med os i Afghanistan, som USA gør det nu,« siger David Miliband til BBC.

Flygtningestrømmen i Afghansiatn er nu enorm. Der menes at være 350.000 flygtninge i bevægelse

Holland og Belgien, der var medunderskrivere på brevet til EEU-Kommissionen, endte onsdag på en tallerken og lader nu forstå, at tvangshjemsendelser til Afghanistan ikke længere er en mulighed.

»Situationen har ændret sig så meget, og udviklingen er så usikker, at jeg har besluttet at lukke ned for beslutninger om deportation,« siger Hollands justitsminister, Ankie Broekers-Knol, i en pressemeddelelse.

B.T. har bedt Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om en kommentar