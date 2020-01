Politiet mente, det måtte være et selvmordsforsøg, da rapperen Christ Bearer i 2014 pludselig skar sin penis af og sprang ud fra anden sals højde.

Rapperen selv har en anden forklaring, men den vender vi tilbage til, for det her er faktisk en solstrålehistorie.

Seks år efter penishændelsen har Christ Bearer nemlig fundet kærligheden.

Til det amerikanske sladdermedie TMZ fortæller rapperen, at han nu er en gift mand.

Den 30. december sagde han ja til sin elskede Cheryl Bush, som han har kendt i seks måneder.

Parret blev gift ved en meget lille ceremoni, og den afskårede legemsdel, som kirurger har forsøgt at reetablere, virkede angiveligt, som den skulle på bryllupsnatten.

Til TMZ fortæller rapperen, at Cheryl Bush holder ham på jorden og hjælper ham med at komme sig oven på en depression.

Christ Bearer, hvis borgerlige navn er Andre Johnson, brød i 2003 igennem som den ene halvdel af duoen 'Norhtstar'.

Gruppen blev opdaget af Wu Tang Clan-rapperen RZA, der bragte dem til berømmelse på pladeselskabet Wu Tang-records.

Duoen udgav adskillige albums, men med berømmelsen kom også et heftigt forbrug af stoffer.

Christ Bearer har fortalt, at han var påvirket af stoffet PCP - også kaldet angeldust - da han foretog den drastiske selvkastration. Venner, der var til stede i lejligheden i Los Angeles, hvor det skete, fortæller, at han uden varsel skar sin penis af og sprang ud af vinduet.

Selv har Christ Bearer fortalt, at han ikke ønskede at tage sit eget liv, men at det skete som en respons til sine indre dæmoner.

Han var stresset over et polititilhold, der forhindrede ham i at se sine børn, og han følte, at alle hans problemer stammede fra hans mange kaotiske relationer til kvinder.

»Jeg ville fixe det problem, der havde forvoldt mig så megen elendighed. Det var der vanviddet indtrådte. Jeg sagde 'Yo, min pik er ude af kontrol. Jeg har brug for en vasektomi,« har han fortalt i et interview.

Vennerne fandt ham blødende på gaden, hvor han råbte og skreg usammenhængende. Han var i kritisk tilstand, men lægerne reddede hans liv, og de forsøgte forgæves at sy penisen på igen.

Christ Bearer har siden fortalt, at han er glad for at være i live, og at han stadig er i stand til at dyrke sex.