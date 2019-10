En kinesisk mand skar sin egen finger af, fordi han var blevet bidt af en giftig slange – for så på sygehuset at få den nedslående besked, at det slet ikke var nødvendigt.

Den 60-årige landmand ved navn Zhang var igang med at skære brænde nær hans landsby i bjergene, da han blev bidt i fingeren af slangen.

Han kunne selv identificere den som en meget frygtet 'fem skridt-slange'. De lokale troede, at et offer kun kunne tage fem skridt, før han døde.

Panikslagen så hakkede han selv fingeren af, for at forhindre slangens gift i at sprede sig. Det skriver South China Morning Post.

En giftig slange. Foto: Andy Hunger Vis mere En giftig slange. Foto: Andy Hunger

Han fik pakket sin hånd ind i nogle klude og tog så den 80 km lange tur til Hangzhou for at få behandling.

Imidlertid glemte han noget meget vigtigt: Fingeren. Den efterlod han på bjergsiden, og det betød, at lægerne ikke kunne sy den på igen.

Lægerne på Hangzhous hospital for traditionel kinesisk medicin fortalte avisen, at han overhovedet ikke havde haft nogen grund til det drastiske skridt.

For slangen er langt fra så giftig, som man ellers troede. Hans reaktion var dog noget, man tit ser.

En slange. Foto: Andy Hunger Vis mere En slange. Foto: Andy Hunger

Zhang fortalte, at i april i år var en af hans naboer død efter at være blevet bidt af en slange. Selv var han ved at komme sig i hjemmet, og hans hånd helede fint.

'Fem skridt-slangen' er en såkaldt grubeorm, kaldet Deinagkistrodon.

Dens bid kan godt nok give blødning, smerte og hævelser, men at den kan forårsage dødsfald, inden man når at tage fem skridt, er langt overdrevet.

En af hospitalets læger fortalte, at hans patienter ofte tog drastiske metoder i brug for at redde sig, efter at være blevet bidt.

Alene i år har hospitalet i Hangzhou modtaget 1.200 patienter. Ifølge lægerne havde omkring 30 procent af disse patienter gjort noget forkert ved slangebiddet.

»Nogle brugte knive til at hugge fingre eller tæer af, nogle brugte reb eller jernwirer til at binde stramt om det område, der var blevet bidt.

Nogle prøvede endda at bekæmpe giften i deres krop, ved at brænde deres hud,« siger Dr. Yuan.

»Når de kommer til hospitalet, så viser nogle menneskers lemmer allerede tegn på koldbrand.«