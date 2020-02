Et fly, der skulle flyve fra Gran Canaria til København, er blevet omdirigeret på grund af sandstorm.

En sandstorm har sat en stopper for flere SAS-fly, der skulle fra den spanske ferieø Gran Canaria lørdag aften.

Det oplyser pressechef for SAS John Eckhoff natten til søndag.

- Der er i alt syv fly, der er blevet ramt lørdag. Et til Danmark, tre til Sverige og tre til Norge. To af flyene - det til København og Gøteborg - er blevet omdirigeret til Tenerife og Portugal, hvor de stadig er, siger Eckhof til Ritzau.

Sandstormen er kraftig, og billeder viser, hvordan himlen er farvet orange og har forværret sigtbarheden markant.

Ifølge pressechefen var flyene fuldt bookede og skulle hver have haft 180 passagerer om bord.

SAS er langtfra det eneste flyselskab, der har problemer med at få deres passagerer hjem, siger pressechefen til det norske nyhedsbureau NTB.

Derfor har det også langt pres på hotellerne på øen, forklarer han.

Flere passagerer har dertil checket deres bagage ind uden at have forladt Gran Canaria. Det er uvist, hvornår disse rejsende får adgang til bagagen igen.

- Det er meget udfordrende i lufthavnen med alle disse mennesker. Vi prøver at få flyene hjem så hurtigt som muligt, men alt afhænger af vejrudsigterne.

- Lige nu oplever vi et enormt behov for information kombineret med det faktum, at det er svært at få et fuldt overblik, siger Eckhoff til NTB.

Flyvene skulle lørdag have returneret deres passagerer til samme destinationer i Skandinavien, som de tidligere var rejst ud fra.

Lørdag er en stor rejsedag på De Canariske Øer, da mange pakkerejse begynder og slutter på denne ugedag.

Desuden har flere danskere holdt vinterferie i uge otte, der snart går på hæld.

Flere fly til Gran Canaria søndag morgen er desuden blevet aflyst.

Det gælder fly fra Oslo klokken 7.30, fly fra København klokken 8.05 og fly fra Stockholm klokken 10.20.

